Ekaterina20088

Дипломированный переводчик английского/немецкого языков.

Спасибо за то, что посетили мою страничку.

Меня зовут Екатерина. Я профессионально занимаюсь переводами около 7 лет. Я закончила бакалавриат филологического университета (Английский, Немецкий). А также, перевожу с французского, испанского и итальянского языков. В будущем, планирую начать изучение японского языка и японской культуры.

- Английский (бакалавриат) - свободное владение

- Немецкий (бакалавриат - свободное владение

- Испанский - свободное владение

- Итальянский - перевожу профессиональную литературу

- Французский - перевожу профессиональную литературу

Перевод с английского на русский 5$ (285 руб.) за 1000 знаков, перевод с русского на английский 8$ (455 руб. за 1000 знаков); с немецкого, испанского, французского, итальянского на русский - 7$ (398 руб. за 1000 знаков), с русского на нем., исп., итал., фран. - 10 $ (569 руб. за 1000 слов).

Область моих переводов:

Компьютерные технологии, логистика, инженерия, литература, реклама, недвижимость, спорт.

Также, кроме профессиональных переводов, предлагаю услуги editing (редактирование текстов) и proofreading (вычитка)

Мои контактные данные: - [email protected]; [email protected]

Буду рада сотрудничеству.

С уважением, Екатерина.