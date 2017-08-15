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Екатерина Калачева
Ekaterina2112
Ekaterina2112
42 года
Россия
/
Кемерово
7 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Алексей
markusminsk
35 лет
Беларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
92 отзыва
(-1)
$17
10 баллов
6 лет назад
Транскрибация двух видео файлов
Работа выполнена качественно и в сроки, рекомендую
Отличный работодатель! Приятно сотрудничать!
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Отзывы заказчиков
1
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