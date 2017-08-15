Ekaterina2112

Екатерина Калачева Ekaterina2112

 
42 годаРоссия/Кемерово
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
markusminsk
Алексей 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$17
10 баллов
6 лет назад
Транскрибация двух видео файлов
Работа выполнена качественно и в сроки, рекомендую
Отличный работодатель! Приятно сотрудничать!
Ответный отзыв