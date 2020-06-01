EkaterinaEmtseva

Екатерина EkaterinaEmtseva

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Стиль&Качество

Емцева Екатерина - дизайнер, интернет-маркетолог

Профессиональные навыки:

- маркетинг:

  • создание и оформление страниц в соц.сетях
  • настройка таргетированной рекламы
- полиграфический дизайн:

  • буклеты
  • листовки
  • визитки
  • логотипы
  • сертификаты
  • благодарности
О себе: Дорогой заказчик! Я занимаюсь полиграфическим дизайном и созданием рекламного контента для социальных сетей, детально изучаю маркетинг. В работе ответственна и исполнительна, обговариваю все важные детали. Обладаю хорошим вкусом и чувством стиля. Соблюдаю сроки проектов. Берусь за задачу только если уверена, что справлюсь с ней.  Буду рада сотрудничеству!

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