Стиль&Качество

Емцева Екатерина - дизайнер, интернет-маркетолог

Профессиональные навыки:

- маркетинг:

создание и оформление страниц в соц.сетях

настройка таргетированной рекламы

- полиграфический дизайн:

буклеты

листовки

визитки

логотипы

сертификаты

благодарности

: Дорогой заказчик! Я занимаюсь полиграфическим дизайном и созданием рекламного контента для социальных сетей, детально изучаю маркетинг. В работе ответственна и исполнительна, обговариваю все важные детали. Обладаю хорошим вкусом и чувством стиля. Соблюдаю сроки проектов. Берусь за задачу только если уверена, что справлюсь с ней. Буду рада сотрудничеству!