Стиль&Качество
Емцева Екатерина - дизайнер, интернет-маркетолог
Профессиональные навыки:
- маркетинг:
- создание и оформление страниц в соц.сетях
- настройка таргетированной рекламы
- буклеты
- листовки
- визитки
- логотипы
- сертификаты
- благодарности
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Портфолио
- Оформление страницы в ВКонтакте81 просмотр
- Публикация в Instagram о борьбе с коронавирусом90 просмотров
- Реклама в Instagram Stories103 просмотра
- Реклама в Instagram Stories88 просмотров
- Реклама в Instagram Stories69 просмотров
- Лендинг в Instagram75 просмотров
- Рекламная листовка парикмахерских услуг109 просмотров
- Флаер для продажи недвижимости73 просмотра
- Флаер для продажи недвижимости65 просмотров
- Флаер для продажи недвижимости65 просмотров
- Сертификат участника учебного курса67 просмотров
- Благодарность за проведение учебного курса73 просмотра