Имею высшее юридическое образование (диплом "с отличием", гражданско-правовая специализация). Стаж работы по специальности более 10 лет в крупных коммерческих организациях с развитой филиальной сетью и группой аффилированных лиц, в том числе дочерних и зависимых компаний.

Имеющийся практический опыт:

•Создание юридических лиц; внесение изменений в учредительные документы (в том числе приведение в соответствии с новой редакцией ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью») и сведения ЕГРЮЛ; подготовка общих собраний; подготовка протоколов общих собраний;

•Ведение реестра акционеров общества;

•Правовая экспертиза и подготовка договоров подряда, дистрибьюции, залога, ипотеки, купли-продажи, поставки, оказания услуг, хранения, аренды, комиссии, организации перевозок грузов, перевозки, ссуды, банковского счета, инкассации и других;

•Претензии и иски, связанные с исполнением договоров поставки, купли-продажи, аренды, перевозки, подряда; понуждением к заключению договоров в судебном порядке;

•Регистрация прав и обременений прав на недвижимое имущество (собственность, аренда, ипотека, долевое участие в строительстве жилья, залог права требования по договорам долевого участия в строительстве жилья);

•Судебные споры (на стороне работодателя) о взыскании заработной платы, изменении даты и оснований увольнения, взыскании причиненного морального вреда; представление интересов предприятия в уголовных делах против работников по фактам совершенных ими хищений; подготовка заключений по трудовым вопросам, в том числе: материальная ответственность работодателя и работника, расторжение трудового договора по инициативе администрации.

•Соблюдение законодательства о защите конкуренции; подача уведомлений в антимонопольные органы, предусмотренных антимонопольным законодательством;

•Оспаривание действий судебного пристава – исполнителя, в том числе об исключении имущества из-под ареста, законности наложения ареста на имущество, торгов по продаже имущества;

•Споры о возмещении ущерба, причиненного окружающей природной среде;

•Лицензирование и оборот спиртосодержащей непищевой продукции;

•Освидетельствование обстоятельств форс-мажора, возникших в ходе исполнения внешнеэкономической сделки, в ТПП РФ;

•Эмиссия акций и раскрытие информации на рынке ценных бумаг; раскрытие информации о существенных фактах в деятельности открытого акционерного общества;

•Оспаривание ненормативных актов органов власти; представление интересов компании в делах об административных правонарушениях;

•Приведение в исполнение решений третейских судов, оспаривание выдачи исполнительных листов на решения третейского суда;

•Оборот земель сельскохозяйственного назначения и др.

Имеется обширная судебная практика в арбитражных и третейских судах, судах общей юрисдикции.