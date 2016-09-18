Ekaterina_H

Веб-дизайнер / Графический дизайнер
Работаю графическим дизайнером более 8 лет. Беру заказы в качестве фрилансера на дизайн и верстку полиграфии, веб-дизайн и разработку логотипов. Сайт: www.design-fl.tilda.ws
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
8 лет назад
Новый сайт создан. Спасибо Екатерине за качественную проработку материала и комплексный подход к выполнению задания.
$46
10 баллов
9 лет назад
Работы выполнена качественно и в срок. Исполнитель с момента получения задания понял суть, все правильно оформил и предложил хорошее визуальное решение. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень грамотно и подробно поставлена задача, было приятно и интересно работать. Спасибо за заказ!