Ekaterina_H

Екатерина Ekaterina_H

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Веб-дизайнер / Графический дизайнер

Работаю графическим дизайнером более 8 лет. Беру заказы в качестве фрилансера на дизайн и верстку полиграфии, веб-дизайн и разработку логотипов. Сайт: www.design-fl.tilda.ws

Отзывы заказчиков

Perepechin
Александр 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Разработать проект сайта с описанием технологии
Новый сайт создан. Спасибо Екатерине за качественную проработку материала и комплексный подход к выполнению задания.
Perepechin
Александр 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$46
10 баллов
9 лет назад
Дизайн одностраничного сайта
Работы выполнена качественно и в срок. Исполнитель с момента получения задания понял суть, все правильно оформил и предложил хорошее визуальное решение. Рекомендую!
Очень грамотно и подробно поставлена задача, было приятно и интересно работать. Спасибо за заказ!
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