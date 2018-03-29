Ekaterina_Pro29

Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Екатерина Прохорова.

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усердно изучила самые современные

технологии рекламы.

Я, как начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса предлагаю Вам грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес.

Настраивать буду строго по инструкции опытного наставника.

Как Вам такое предложение?