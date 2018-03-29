Ekaterina_Pro29

Специалист по рекламе в РСЯ
Меня зовут Екатерина Прохорова.
Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усердно изучила самые современные
технологии рекламы.
Я, как начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса предлагаю Вам грамотно и качественно настроить этот рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес.
Настраивать буду строго по инструкции опытного наставника.
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