Привет!
Меня зовут Екатерина, и мы с командой Traffic 13 работаем с 2014 года. Оказываем комплекс услуг по привлечению заявок в Ваш бизнес, помогаем бизнесам генерировать новых клиентов.
Актуальный на 2022 год алгоритм привлечения клиентов:
- Понятное УТП. Интересное и уникальное торговое предложение. Вам не придется думать, что писать на сайте или
маркетплейсе.;
- Анализ конкурентов. Проверяем сайты конкурентов на наличие интересных «фишек» для продаж. ;
- Прогрев аудитории статьями на маркетплейсах, досках объявлений и социальных сетях, в блоге или Яндекс.Дзен.
Можете быть уверены в максимальном охвате рынка за минимальные вложения за счет комплексного подхода.;
- Настройка рекламы. Настроим рекламу тех инструментов, которые подходят конкретно под Вашу нишу, избавив Вас от мучающего вопроса «Что у меня лучше работает?».;
- Аналитика результатов. Каждую неделю анализ результатов с понятными цифрами, что позволит нам более эффективно выстраивать Вашу кампанию продвижения, а Вам уделять больше времени для решения глобальных
задач или отдыха.
В наши услуги входят:
- Настройка и ведение контекстной рекламы. Яндекс.Директ
- Разработка сайтов, интернет магазины, корпоративные сайты, одностраничники ( Landing Page)
- Таргетированная реклама в социальных сетях
- SEO продвижение сайта в “ТОП10”
- Работа с Авито и другими “маркетплейсами”
- Доски объявлений, 2Гис и Яндекс.Бизнес
- Рассылка email, whatsapp, ВК
- Работа с социальными сетями Telegram и Вконтакте
- Предлагаем комплекс услуг. Можем закрыть Ваши основные потребности по генерации заявок из интернета.;
- Работаем по договору.;
- Делаем еженедельную аналитику. Вы всегда будете в курсе результатов.;
- Создаем для Вас отдельную страницу клиента в нашей системе для удобства работы.;
- Оказываем консультацию в вопросах рекламы и сайта.
- Новые заявки в бизнес по различным каналам.;
- Понимание наиболее эффективных каналов рекламы.;
- Работающую цепочку продаж. Реклама - сайт- заявка.;
- Снижение стоимости заявки до 25%. Согласно нашему опыту переработки других кампаний.;
- Результат в течение 2х недель после старта.
- 100% привлечение целевых заявок и уменьшение их стоимости
- 20 минутная скорость ответа на Ваши сообщения
- 12 часов / 6 дней в неделю наши Суперы на связи
- 4 раза в месяц предоставление отчетности по результатам
- 0 руб. стоимость консультации по инструментам интернет маркетинга
- 15% скидки и более, при заказе комплекса услуг
Пишите, обсудим, подумаем, сделаем!
- Реклама и продвижение сайтов2 просмотра