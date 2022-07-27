Ekaterinaa_

Екатерина Ekaterinaa_

 
24 годаРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Услуги для вашего бизнеса

Привет!

Меня зовут Екатерина, и мы с командой Traffic 13 работаем с 2014 года. Оказываем комплекс услуг по привлечению заявок в Ваш бизнес, помогаем бизнесам генерировать новых клиентов.

Актуальный на 2022 год алгоритм привлечения клиентов:

- Понятное УТП. Интересное и уникальное торговое предложение. Вам не придется думать, что писать на сайте или

маркетплейсе.;

- Анализ конкурентов. Проверяем сайты конкурентов на наличие интересных «фишек» для продаж. ;

- Прогрев аудитории статьями на маркетплейсах, досках объявлений и социальных сетях, в блоге или Яндекс.Дзен.

Можете быть уверены в максимальном охвате рынка за минимальные вложения за счет комплексного подхода.;

- Настройка рекламы. Настроим рекламу тех инструментов, которые подходят конкретно под Вашу нишу, избавив Вас от мучающего вопроса «Что у меня лучше работает?».;

- Аналитика результатов. Каждую неделю анализ результатов с понятными цифрами, что позволит нам более эффективно выстраивать Вашу кампанию продвижения, а Вам уделять больше времени для решения глобальных

задач или отдыха.

В наши услуги входят:

  • Настройка и ведение контекстной рекламы. Яндекс.Директ
  • Разработка сайтов, интернет магазины, корпоративные сайты, одностраничники ( Landing Page)
  • Таргетированная реклама в социальных сетях
  • SEO продвижение сайта в “ТОП10”
  • Работа с Авито и другими “маркетплейсами”
  • Доски объявлений, 2Гис и Яндекс.Бизнес
  • Рассылка email, whatsapp, ВК
  • Работа с социальными сетями Telegram и Вконтакте
Наши преимущества:

  • Предлагаем комплекс услуг. Можем закрыть Ваши основные потребности по генерации заявок из интернета.;
  • Работаем по договору.;
  • Делаем еженедельную аналитику. Вы всегда будете в курсе результатов.;
  • Создаем для Вас отдельную страницу клиента в нашей системе для удобства работы.;
  • Оказываем консультацию в вопросах рекламы и сайта.
Работая с нами, Вы получите:

  • Новые заявки в бизнес по различным каналам.;
  • Понимание наиболее эффективных каналов рекламы.;
  • Работающую цепочку продаж. Реклама - сайт- заявка.;
  • Снижение стоимости заявки до 25%. Согласно нашему опыту переработки других кампаний.;
  • Результат в течение 2х недель после старта.
Гарантируем:

  • 100% привлечение целевых заявок и уменьшение их стоимости
  • 20 минутная скорость ответа на Ваши сообщения
  • 12 часов / 6 дней в неделю наши Суперы на связи
  • 4 раза в месяц предоставление отчетности по результатам
  • 0 руб. стоимость консультации по инструментам интернет маркетинга
  • 15% скидки и более, при заказе комплекса услуг
Здесь Вы можете посмотреть наши кейсы: https://traffic13.ru/keysy

Пишите, обсудим, подумаем, сделаем!

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