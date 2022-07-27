Услуги для вашего бизнеса

Привет!

Меня зовут Екатерина, и мы с командой Traffic 13 работаем с 2014 года. Оказываем комплекс услуг по привлечению заявок в Ваш бизнес, помогаем бизнесам генерировать новых клиентов.

Актуальный на 2022 год алгоритм привлечения клиентов:

- Понятное УТП. Интересное и уникальное торговое предложение. Вам не придется думать, что писать на сайте или

маркетплейсе.;

- Анализ конкурентов. Проверяем сайты конкурентов на наличие интересных «фишек» для продаж. ;

- Прогрев аудитории статьями на маркетплейсах, досках объявлений и социальных сетях, в блоге или Яндекс.Дзен.

Можете быть уверены в максимальном охвате рынка за минимальные вложения за счет комплексного подхода.;

- Настройка рекламы. Настроим рекламу тех инструментов, которые подходят конкретно под Вашу нишу, избавив Вас от мучающего вопроса «Что у меня лучше работает?».;

- Аналитика результатов. Каждую неделю анализ результатов с понятными цифрами, что позволит нам более эффективно выстраивать Вашу кампанию продвижения, а Вам уделять больше времени для решения глобальных

задач или отдыха.

В наши услуги входят:

Настройка и ведение контекстной рекламы. Яндекс.Директ

Разработка сайтов, интернет магазины, корпоративные сайты, одностраничники ( Landing Page)

Таргетированная реклама в социальных сетях

SEO продвижение сайта в “ТОП10”

Работа с Авито и другими “маркетплейсами”

Доски объявлений, 2Гис и Яндекс.Бизнес

Рассылка email, whatsapp, ВК

Работа с социальными сетями Telegram и Вконтакте

Предлагаем комплекс услуг. Можем закрыть Ваши основные потребности по генерации заявок из интернета.;

Работаем по договору.;

Делаем еженедельную аналитику. Вы всегда будете в курсе результатов.;

Создаем для Вас отдельную страницу клиента в нашей системе для удобства работы.;

Оказываем консультацию в вопросах рекламы и сайта.

Новые заявки в бизнес по различным каналам.;

Понимание наиболее эффективных каналов рекламы.;

Работающую цепочку продаж. Реклама - сайт- заявка.;

Снижение стоимости заявки до 25%. Согласно нашему опыту переработки других кампаний.;

Результат в течение 2х недель после старта.

100% привлечение целевых заявок и уменьшение их стоимости

20 минутная скорость ответа на Ваши сообщения

12 часов / 6 дней в неделю наши Суперы на связи

4 раза в месяц предоставление отчетности по результатам

0 руб. стоимость консультации по инструментам интернет маркетинга

15% скидки и более, при заказе комплекса услуг

Здесь Вы можете посмотреть наши кейсы: https://traffic13.ru/keysy

Пишите, обсудим, подумаем, сделаем!