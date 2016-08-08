Photoshop, Веб-дизайн, landing page
Для Вас: красивый и эффективный, работающий дизайн.
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- Дизайн landing page для юридической компании.180 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
7 лет назад
Спасибо Елене. Всё очень профессионально и качественно сделала. Быстро и хорошо. Рекомендую всем , останетесь довольны
Ответный отзыв
Большое спасибо, Наталья, взаимно было приятно и просто работать с Вами. Рекомендую!