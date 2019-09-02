Elena1962_DNEPRO

ЖИЗНЬ – как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен ДВИГАТЬСЯ.

Писать о себе не очень люблю, но постараюсь.Первое образование - инженер-строитель, поэтому уважаю четкость и точность. По второму образованию - педагог- психолог. Почему такие разные интересы? Много лет проработала в Выставочном зале, люблю изобразительное искусство, сама немного рисую. Много работаю с детьми. Увлекаюсь арт-гештальттерапией. Отсюда желание и необходимость второго образования. А еще перевожу юридические документы с украинского языка на русский. Тут нужна ответственность и грамотность.Профессию транскрибатора считаю очень нужной и востребованной в наше время. Сама довольно давно принимаю участие в вебинарах и понимаю необходимость сохранения транслируемых знаний в письменном виде.Со мной можно связаться в контакте: https://vk.com/id326236094 или почта:

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