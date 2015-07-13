Elena281268

Агентство Интернет-маркетинга AddNoise (addnoise)

Обо мне:Агентство Интернет-маркетинга AddNoise - предлагает только самые креативные идеи в области продвижения бизнеса в сети Интернет. Мы не дадим кануть Вашему рекламному бюджету в пропасть. Наши специалисты предложат самые уникальные и неординарные идеи по продвижению любого Бизнеса, если его цель - захватить мир Интернета в своей отрасли.Специализации:Маркетинг и реклама — SEO (Search Engine Optimization), SMM (Social Media Marketing), Аудит сайтов, Контекстная реклама, Медийная (баннерная) реклама 3D графика — 3D Визуализация , 3D Графика, 3D моделирование IT и Программирование — 1С , AJAX , API , ActionScript, C/C++/C# , CSS, DHTML, Facebook, Google Maps, HTML, HTML5, JavaScript, MODx, MySQL, PHP, PHP/Perl, PayPal, Perl, Python, Qt , Ruby on Rails , SQL , SQL Lite , SQL Server, WordPress, jQuery , Аудит, Битрикс , Веб-программирование , Прочее программирование , Разработка CMS, Разработка баз данных , Скрипты / Web-приложения , Служба поддержки , Хостинг Веб-дизайн — Баннеры , Верстка , Дизайн сайтов , Интерфейсы , Пиксел-арт/Иконки , Сайт "под ключ" Видео — Видеодизайн Графический дизайн — Векторная графика, Дизайн интерфейсов, Дизайн мобильных приложений , Логотипы , Оформление социальных сетей Обучение / консультации — Информационные технологии Полиграфический дизайн — Дизайн упаковки/этикетки , Полиграфия Реклама / презентации — PowerPoint презентации , Наружная реклама , Рекламная продукция Тексты — Sales letters (продающие письма), Веб-контент , Редактирование/корректировка , Рерайтинг , Сканирование/распознавание , Слоганы/рекламные объявления, Статьи Фирменный стиль — Фирменный стиль (айдентика) Флеш — Flash программирование , Анимация , Флеш баннеры , Флеш графика, Флеш сайты