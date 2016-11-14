ElenaKomleva

Я графический дизайнер. Я умею создавать дизайн симпатичный и функциональный. Могу разработать логотип и фирменный стиль компании. А также умею создавать разнообразный дизайн полиграфии (листовки, открытки, визитки и т.д.), дизайн упаковки, дизайн наружной рекламы и др. Умею работать в программах: Corel, Photoshop, InDesign.

Сотрудничая со мной вы получаете: Ответственного дизайнера, который выполняет работу всегда в оговоренный срок. А так же - качественную и оперативно сделанную работу.