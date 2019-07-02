Копирайтер, рерайтер, контент-менеджер
С 2015 года работаю контент-менеджером.
Опыт работы:
- Наполнение сайтов различной тематики: юриспруденция, медицина, образование, интернет-магазины одежды, здорового питания. (https://ecotopia.ru/; https://sec-s.ru/; https://teachmeplease.ru/)
- Написание красивых и понятных текстов. (http://topdent.ru/; https://www.dali-med.ru/; https://disciplina.io; https://blog.disciplina.io/)
- Редактирование текстов.
- Составление контент-плана.
- Постановка задач дизайнерам, разработчикам, переводчикам.
- Ведение социальных сетей проекта DISCIPLINA (https://mobile.twitter.com/tchmpls_events; https://m.facebook.com/tchmpls.events/; https://www.instagram.com/disciplina.io/, более полный список доступен на сайте).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Кофе женьшеневый81 просмотр
- Каша льняная с амарантом Масляный Король82 просмотра
- Мед женьшеневый цветочный86 просмотров
- Паста ODRI72 просмотра
- Чай чёрный с чабрецом Sonnentor69 просмотров
- Бальзам-кондиционер Медовый Россаяна53 просмотра
- Дегидратор RAWMID63 просмотра
- Friend for Rent60 просмотров
- 10 книг о мотивации186 просмотров
- Гонартроз181 просмотр
- Как помочь ребенку определиться с выбором153 просмотра
- О кашле при инфаркте.229 просмотров