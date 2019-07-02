ElenaMora

Елена ElenaMora

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер, рерайтер, контент-менеджер

С 2015 года работаю контент-менеджером.

Опыт работы:

Статьи и рассказы моего авторства также можно найти здесь: https://vk.com/@lena_mora и https://zen.yandex.ru/id/5c7508528022f400b386589f
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