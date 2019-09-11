Перевод английский/русский, юрист в области уголовного права.

Диплом ВУЗа с отличием по специальности "учитель английского и немецкого языков".

Диплом ВУЗа по специальности "юрист".

Опыт работы в языковом центре (преподавание английского в группах и индивидуально, устный перевод в сфере сельского хозяйства), судебной системе (8 лет в области уголовного права).

Самодисциплина, высокая скорость печати, ответственность, нацеленность на результат.

Большое количество свободного времени, выполнение работы в кратчайшие сроки.