Перевод английский/русский, юрист в области уголовного права.
Диплом ВУЗа с отличием по специальности "учитель английского и немецкого языков".
Диплом ВУЗа по специальности "юрист".
Опыт работы в языковом центре (преподавание английского в группах и индивидуально, устный перевод в сфере сельского хозяйства), судебной системе (8 лет в области уголовного права).
Самодисциплина, высокая скорость печати, ответственность, нацеленность на результат.
Большое количество свободного времени, выполнение работы в кратчайшие сроки.
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