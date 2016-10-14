Копирайтинг, SEO-копирайтинг, тексты на разную тематику

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Желаю Вам успехов в работе!

Для Вас:

- SEO-тексты – легкочитаемые, с гармоничным вписанием ключей;

- рекламные статьи и продающие тексты (в т.ч. для лендингов). тексты о компании;

- описание категорий товаров для интернет-магазинов;

- статьи на различные темы (косметика, красота, здоровье, медицина, недвижимость, техника, оформление интерьера и др.);

- статьи по экономике и менеджменту (имею высшее экономическое образование);

- рерайтинг статей на любые темы.

Главные принципы в работе – грамотность, уникальность, ответственность.