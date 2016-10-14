Копирайтинг, SEO-копирайтинг, тексты на разную тематику
Здравствуйте, уважаемые заказчики! Желаю Вам успехов в работе!
Для Вас:
- SEO-тексты – легкочитаемые, с гармоничным вписанием ключей;
- рекламные статьи и продающие тексты (в т.ч. для лендингов). тексты о компании;
- описание категорий товаров для интернет-магазинов;
- статьи на различные темы (косметика, красота, здоровье, медицина, недвижимость, техника, оформление интерьера и др.);
- статьи по экономике и менеджменту (имею высшее экономическое образование);
- рерайтинг статей на любые темы.
Главные принципы в работе – грамотность, уникальность, ответственность.