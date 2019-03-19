Elena_RSYA_19

Елена Elena_RSYA_19

 
47 летРоссия/Сызрань
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Гусарова Елена Евгеньевна. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла  тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы товаров и услуг, и готова их внедрить на практике.  Постараюсь грамотно,  качественно и максимально эффективно применить все свои знания и умения в области настройки рекламы, чтобы это привело к Вам как можно больше довольных клиентов.

Надеюсь,что буду Вам очень полезна.С уважением Елена. 