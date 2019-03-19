Elena_RSYA_19

Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Гусарова Елена Евгеньевна. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы товаров и услуг, и готова их внедрить на практике. Постараюсь грамотно, качественно и максимально эффективно применить все свои знания и умения в области настройки рекламы, чтобы это привело к Вам как можно больше довольных клиентов.

Надеюсь,что буду Вам очень полезна.С уважением Елена.