Специалист по рекламе РСЯ

Добрый день!

Меня зовут Елена(https://vk.com/id39004421)! Я специалист понастройке рекламы в Рекламной Сети Яндекс. Прошла курсы "Специалист

интернет-рекламы 3.0", усиленно изучила самые современные технологии. Могу помочь вам увеличить поток клиентов на сайт, возможно мое предложение васзаинтересует. В своей работе я вручную настраиваю Яндекс Директ, подбираю горячие

ключевые фразы, создаю объявления, провожу тестирование рекламной кампании, ее

оптимизацию, провожу анализ конкурентов. Готова приложить максимальные усилия,

что бы Вы получили максимальный результат.

Предлагаю настроить Рекламную кампанию для вашего сайта за короткий срок в зависимости от сроков предоставления данных. Перед запуском кампании провожу аудит вашего сайта для увеличения эффективности РК (Рекламной кампании) - бесплатно, в замен попрошу отзыв

о своей работе.

Предлагаю обсудить более подробно мое предложение.

Жду от Вас ответа.

С уважением, Елена Лукинская.