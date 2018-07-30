Елена Рогачева Elena_ValeriivnaElena_Valeriivna
33 годаУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Визуализация, интерьерный дизайн, моделирование.
- Визуализация и моделирование
- 3D графика
- Дизайн интерьеров
https://www.behance.net/elenkar74064d
E-mail:[email protected]
Портфолио
- Визуализация кухни165 просмотров
- Визуализация осеннего экстерьера160 просмотров
- 3D план204 просмотра
- Предметная визуализация182 просмотра
- Визуализация беседки163 просмотра
- 3D визуализация домика в лесу.145 просмотров
- Новогоднее настроение151 просмотр
- Визуализация гостиной комнаты169 просмотров
- Визуализация мансарды176 просмотров
- Визуализация гостиной124 просмотра
- Визуализация гостиной137 просмотров
- Предметная визуализация132 просмотра