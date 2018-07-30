Elena_Valeriivna

Елена Рогачева Elena_Valeriivna

 
33 годаУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Визуализация, интерьерный дизайн, моделирование.
  • Визуализация и моделирование
  • 3D графика
  • Дизайн интерьеров
Портфолио - https://www.instagram.com/helen_rogachova/

                       https://www.behance.net/elenkar74064d

E-mail:[email protected]

Портфолио
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