Фотограф/ретушер. Частное, модельное, актерское портфолио. Детская и семейная съемка. Свадебное фото. Москва.

Добрый день!

Я фотографирую людей и делаю это с огромным удовольствием. Главное в работе – это эстетика во всем, внимание к мелочам, тщательная разработка идеи съемки и ее точное воплощение. И не может быть хороших фотографий без правильного взаимодействия фотографа и модели. Далеко не все комфортно чувствуют себя перед объективом, кто-то вообще приходит в первый раз. Очень важно помочь человеку настроиться на нужную волну, расслабиться и почувствовать себя актером. Вы хотите сделать для себя личное, модельное или актерское портфолио? Мечтаете о красивых семейных и детских фотографиях? Ищете того, кто сделает для вас эмоциональные и живые, яркие кадры в день свадьбы?

Буду рада помочь вам в этом!