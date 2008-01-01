Elik

Алексей Бражников Elik

 
51 годИталия/Рим
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

У нас Вы найдете приют Вашей запыхавшейся душе, в поисках нового имиджа компании.

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Отзывы заказчиков
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$380
10 баллов
16 лет назад
Создание логотипа.
Работать с Эликом — одно удовольствие. Мне было представленно несколько вариантов логотипа, все варианты были очень достойны и был среди них тот, который понравился больше всего. Элик очень быстро его доработал и логотип был сдан. Человек профессионал своего дела. Все делается быстро и качественно. Элик не просто рисует логотипы, но и вносит свои очень интересные и важные предложения. Работая с этим фрилансером логотип не может получиться плохим. Рекомендую.
Очень приятно работать, серьезный подход к работе! Оперативно сработались, высший бал оценки профессионализма! Плюс ко всему приятный человек в общении. Что касается оплаты, то все было четко и во время. Рекомендую!
Ответный отзыв
Volkov-AO
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Логотип для сайта
Заказ был выполнен очень быстро. Качеством очень доволен. Получил именно то, что хотел.
Очень проффессиональный подход к делу.Приятно работать
Ответный отзыв