Работать с Эликом — одно удовольствие. Мне было представленно несколько вариантов логотипа, все варианты были очень достойны и был среди них тот, который понравился больше всего. Элик очень быстро его доработал и логотип был сдан. Человек профессионал своего дела. Все делается быстро и качественно. Элик не просто рисует логотипы, но и вносит свои очень интересные и важные предложения. Работая с этим фрилансером логотип не может получиться плохим. Рекомендую.