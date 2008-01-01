У нас Вы найдете приют Вашей запыхавшейся душе, в поисках нового имиджа компании.
©2005-2008. Elik Pero. Все права на материалы представленные на этой странице сохранены за правообладателем. Любое частичное или полное копирование запрещено.
Портфолио
- Без названия194 просмотра
- Progressive227 просмотров
- Без названия275 просмотров
- Без названия265 просмотров
- Без названия272 просмотра
- Без названия271 просмотр
- Без названия255 просмотров
- Без названия208 просмотров
- Без названия237 просмотров
- Без названия217 просмотров
Отзывы заказчиков
$380
10 баллов
16 лет назад
Работать с Эликом — одно удовольствие. Мне было представленно несколько вариантов логотипа, все варианты были очень достойны и был среди них тот, который понравился больше всего. Элик очень быстро его доработал и логотип был сдан. Человек профессионал своего дела. Все делается быстро и качественно. Элик не просто рисует логотипы, но и вносит свои очень интересные и важные предложения. Работая с этим фрилансером логотип не может получиться плохим. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятно работать, серьезный подход к работе! Оперативно сработались, высший бал оценки профессионализма! Плюс ко всему приятный человек в общении. Что касается оплаты, то все было четко и во время. Рекомендую!
$10
10 баллов
16 лет назад
Заказ был выполнен очень быстро. Качеством очень доволен. Получил именно то, что хотел.
Ответный отзыв
Очень проффессиональный подход к делу.Приятно работать