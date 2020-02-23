Работаю с текстами(переводы, редактирование, создание с нуля и др). Имею лингвистического образование.

Имею высшее образование по специальности "Лингвистика", а также диплом о переквалификации по специальности "Инновационный менеджмент". Владею английским языком на уровне B1 и французским языком на уровне B2. Компьютерные навыки: уверенный пользователь. Также владею навыками обработки фотографии в программах Photoshop и Ligthroom. Занимаюсь фотографией 4 года, практикую разные жанры съемки. Окончила художественную школу, также умею и люблю заниматься хэндмэйдом.