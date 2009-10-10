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Добро пожаловать!

На территорию эффективных баннеров! Да-да, именно эффективных, потому что других я просто не делаею – не умею. Мои баннеры интригуют, привлекают внимание и продают. Если это именно то, что вам нужно, тогда вы обратились по адресу!

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