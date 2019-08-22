EllenShcheg

Елена EllenShcheg

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Иллюстрации, баннеры, анимация

Образование высшее УРГПУ напр. "Дизайн и компьютерная графика в образовании"

Портфолио - https://www.behance.net/helenshegoc027

Анимация созданная мной за последнее время - https://drive.google.com/open?id=1KHm6hVAHV4Yrah1SV9e8OiAjxnEKVQol

Сценарий, рисунок, анимация, монтаж (мультфильм созданный как дипломный проект школы "мульттерапия" - https://drive.google.com/open?id=1vtkQFiFz8wJp_CTgJAIiZ2vy_pCcLMx6

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Отзывы заказчиков

NEW_LEVEL
Роман 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$25
10 баллов
6 лет назад
На сегодня-завтра нужен человек для создания анимация для баннеров
Положительные ощущения в работе с Леной. Сделала все в срок и качественно. Правки вносила оперативно. Будем сотрудничать дальше
Благодарю Романа за быструю, своевременную оплату труда, чёткую постановку задачи, за доброжелательность в общении. Хороший, честный заказчик.
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