Иллюстрации, баннеры, анимация
Образование высшее УРГПУ напр. "Дизайн и компьютерная графика в образовании"
Портфолио - https://www.behance.net/helenshegoc027
Анимация созданная мной за последнее время - https://drive.google.com/open?id=1KHm6hVAHV4Yrah1SV9e8OiAjxnEKVQol
Сценарий, рисунок, анимация, монтаж (мультфильм созданный как дипломный проект школы "мульттерапия" - https://drive.google.com/open?id=1vtkQFiFz8wJp_CTgJAIiZ2vy_pCcLMx6
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
6 лет назад
Положительные ощущения в работе с Леной. Сделала все в срок и качественно. Правки вносила оперативно. Будем сотрудничать дальше
Ответный отзыв
Благодарю Романа за быструю, своевременную оплату труда, чёткую постановку задачи, за доброжелательность в общении. Хороший, честный заказчик.