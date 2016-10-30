Копирайтер

Предоставляю качественный контент. В комплекте грамотность,читаемость, уникальность, высокая полезная плотность текста, минимизация "водных" конструкций и литературная подача против сухости.

Участвую в издании литературных сборников, имею цикл собственных произведений, продолжаю постоянно развиваться в создании творческих и технических текстов.

За последние полгода обеспечила материалом более 30-ти сайтов с различной тематикой и продолжаю работать.

Рассматриваю и учитываю все замечания.

Принимаю предложения на длительное сотрудничество.

Предпочитаю гибкие сроки.