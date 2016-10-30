Ellza

Таня Ellza

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Копирайтер

Предоставляю качественный контент. В комплекте грамотность,читаемость, уникальность, высокая полезная плотность текста, минимизация "водных" конструкций и литературная подача против сухости.

  Участвую в издании литературных сборников, имею цикл собственных произведений, продолжаю постоянно развиваться в создании творческих и технических текстов.

  За последние полгода обеспечила материалом более 30-ти сайтов с различной тематикой и продолжаю работать.

  Рассматриваю и учитываю все замечания.

  Принимаю предложения на длительное сотрудничество.

  Предпочитаю гибкие сроки.