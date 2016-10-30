Копирайтер
Предоставляю качественный контент. В комплекте грамотность,читаемость, уникальность, высокая полезная плотность текста, минимизация "водных" конструкций и литературная подача против сухости.
Участвую в издании литературных сборников, имею цикл собственных произведений, продолжаю постоянно развиваться в создании творческих и технических текстов.
За последние полгода обеспечила материалом более 30-ти сайтов с различной тематикой и продолжаю работать.
Рассматриваю и учитываю все замечания.
Принимаю предложения на длительное сотрудничество.
Предпочитаю гибкие сроки.
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