Elmar_Velihanov

Ищу работу фри ланс - переводы с/на английский язык.

Эльмар Велиханов, род. 21.11.1983. Окончил ср. шк. г Лиски в 2000 г. (11 классов) В 2000 г поступил на факультет ПММ ВГУ, окончил в 2006 г. Образование высшее законченное. В университете английский язык изучал в спецгруппе с углубленным изучением. Опыт работы - программистом, системным администратором, оператором ПК, переводчиком, рерайтером. На работе имею опыт перевода технической документации и литературы с английского языка на русский. Имею опыт переводов текстов высокого уровня сложности с русского языка на английский. Ищу работу фри ланс - переводы с/на английский язык.