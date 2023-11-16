Люблю якісно виконувати свою роботу та отримувати результати
Мене звати Лена, мені 35 років. Вирішила спробувати себе в сфері фрілансу. Знаю декілька мов, англійська, російська, чеська. Ще хочу навчатися ,розвиватись. Тому гарантую вам виконувати свою роботу якісно та вчасно.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1248
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Велике дякую за відгук
$1
10 баллов
год назад
Русский языкНаписание обзоров
Добре виконана робота
Ответный отзыв
Дякую за відгук, рада що вам сподобалась моя робота