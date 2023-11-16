Elvira88work

Олена Elvira88work

 
37 лет
год на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Люблю якісно виконувати свою роботу та отримувати результати

Мене звати Лена, мені 35 років. Вирішила спробувати себе в сфері фрілансу. Знаю декілька мов, англійська, російська, чеська. Ще хочу навчатися ,розвиватись. Тому гарантую вам виконувати свою роботу якісно та вчасно.

#48Русский язык
#83Написание обзоров
#86Написание отзывов
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средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1248
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Рекомендую до співпраці
Велике дякую за відгук
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
Добре виконана робота
Дякую за відгук, рада що вам сподобалась моя робота
Ответный отзыв