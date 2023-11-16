Люблю якісно виконувати свою роботу та отримувати результати

Мене звати Лена, мені 35 років. Вирішила спробувати себе в сфері фрілансу. Знаю декілька мов, англійська, російська, чеська. Ще хочу навчатися ,розвиватись. Тому гарантую вам виконувати свою роботу якісно та вчасно.