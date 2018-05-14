ElviraDi

Эльвира ElviraDi

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Приветствую! 

Меня зовут Эльвира Алибекова

Я практикующий интернет-маркетолог.

Я буду максимально полезной, если Вы: 

- Собственник бизнеса 

Максимальные результаты достигаются только при непосредственнойработе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела,

знает свою нишу. 

- Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя. 

Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов, методов"БМ" и прочего. 

Со своей стороны гарантирую: 

- Только целевой трафик 

При "сливе" бюджета на нецелевых посетителей –верну Вам потраченную сумму в полном объеме. 

- На связи 7 дней в неделю 

Рабочий график с 11:00 до 23:00 по МСК. В это время мы легкосможем выйти на контакт. 

- Полный доступ к рекламным кампаниям 

Аккаунты на которых я делаю настройку реклам, привязываются кВашим данным. Вы в любой момент можете

остановить/запустить/редактировать рекламные кампании. 

Я всегда стараюсь повысить компетентность клиента. Тогда Вамбудет легче меня понимать, а мне легче объяснить. 

Перед совместной работой полезно ознакомится: 

- Работаю с бюджетом от 10000 тыс. руб и более

- Срок настройки рекламы в среднем 5 рабочих дней 

Напишите мне https://vk.com/elvira_alibekova

Или позвоните: +7905-549-67-24

Для связи: 

VK:https://vk.com/elvira_alibekova

WhatsApp: +7905-549-67-24

Telegram: @elvirasmm1

Skype: ellis-beiliz30

Mail: [email protected]