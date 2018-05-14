Приветствую!

Меня зовут Эльвира Алибекова

Я практикующий интернет-маркетолог.

Я буду максимально полезной, если Вы:

- Собственник бизнеса

Максимальные результаты достигаются только при непосредственнойработе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела,

знает свою нишу.

- Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя.

Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов, методов"БМ" и прочего.

Со своей стороны гарантирую:

- Только целевой трафик

При "сливе" бюджета на нецелевых посетителей –верну Вам потраченную сумму в полном объеме.

- На связи 7 дней в неделю

Рабочий график с 11:00 до 23:00 по МСК. В это время мы легкосможем выйти на контакт.

- Полный доступ к рекламным кампаниям

Аккаунты на которых я делаю настройку реклам, привязываются кВашим данным. Вы в любой момент можете

остановить/запустить/редактировать рекламные кампании.

Я всегда стараюсь повысить компетентность клиента. Тогда Вамбудет легче меня понимать, а мне легче объяснить.

Перед совместной работой полезно ознакомится:

- Работаю с бюджетом от 10000 тыс. руб и более

- Срок настройки рекламы в среднем 5 рабочих дней

Напишите мне https://vk.com/elvira_alibekova

Или позвоните: +7905-549-67-24

Для связи:

VK:https://vk.com/elvira_alibekova

WhatsApp: +7905-549-67-24

Telegram: @elvirasmm1

Skype: ellis-beiliz30

Mail: [email protected]