Приветствую!
Меня зовут Эльвира Алибекова
Я практикующий интернет-маркетолог.
Я буду максимально полезной, если Вы:
- Собственник бизнеса
Максимальные результаты достигаются только при непосредственнойработе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела,
знает свою нишу.
- Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя.
Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов, методов"БМ" и прочего.
Со своей стороны гарантирую:
- Только целевой трафик
При "сливе" бюджета на нецелевых посетителей –верну Вам потраченную сумму в полном объеме.
- На связи 7 дней в неделю
Рабочий график с 11:00 до 23:00 по МСК. В это время мы легкосможем выйти на контакт.
- Полный доступ к рекламным кампаниям
Аккаунты на которых я делаю настройку реклам, привязываются кВашим данным. Вы в любой момент можете
остановить/запустить/редактировать рекламные кампании.
Я всегда стараюсь повысить компетентность клиента. Тогда Вамбудет легче меня понимать, а мне легче объяснить.
Перед совместной работой полезно ознакомится:
- Работаю с бюджетом от 10000 тыс. руб и более
- Срок настройки рекламы в среднем 5 рабочих дней
Напишите мне https://vk.com/elvira_alibekova
Или позвоните: +7905-549-67-24
Для связи:
VK:https://vk.com/elvira_alibekova
WhatsApp: +7905-549-67-24
Telegram: @elvirasmm1
Skype: ellis-beiliz30
Mail: [email protected]