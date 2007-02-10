ЦЕЛЬ Соискание должности переводчика в удаленном режиме
ОПЫТ РАБОТЫ стажировка в Высшей школе перевода в г. Гент (Бельгия)
ОБРАЗОВАНИЕ Региональный Открытый социальный институт,
переводческий факультет, диплом с отличием
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ И ЗНАНИЯ немецкий и нидерландский – свободное владение как в устной так и в письменной форме; английский разговорный. Windows, Word, Internet – уверенный пользователь
СЕРТИФИКАТЫ Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
ПРОЧЕЕ Коммуникабельность, ответственность, трудолюбие, пунктуальность, порядочность