Emilia_4

Эмилия Emilia_4

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

                                                                               Муртазина Эмилия

Сведения о себе

Дата рождения:      4.11.1980

Национальность:                Татарка

Семейное положение:        Не замужем

 

Образование

Высшее

 Август – сентябрь 2002 г. – Учебный центр  «Тореш», г. Актобе

Сертификат офис менеджера

Сентябрь 1998 – июнь 2002 г. – Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова

Факультет иностранных языков

Специальность: английский язык

Знание языков

Русский – отлично, английский – свободно, французский – базовый уровень, турецкий – базовый уровень

Опыт работы

2013 – по настоящее время – Переводчик - фрилансер

 

Июнь 2011 – Июнь 2012

Филиал компании «Боздемир Иншаат», г.Алматы

Должность: переводчик

 

Март 2011 – апрель 2011

ОБСЕ/БДИПЧ

Миссия по наблюдению за президентскими выборами, г.Актобе

Должность: переводчик

 

Март 2008 – декабрь 2010

Филиал ООО «Vector Foiltec в г.Астана»

Должность: ассистент, координатор проекта

 

Июль 2007 – январь 2008

Гостиница «Империя G», г. Астана

Должность: секретарь - переводчик

 

Октябрь 2006 – июнь 2007       

ТОО  “ЭTA”, г.Астана

Должность: менеджер отдела кадров

Обязанности:

·         Продление рабочих разрешений на привлечение иностранной рабочей силы

·         Оформление рабочих виз

·         Регистрация иностранных сотрудников

·         Оформление РНН иностранным сотрудникам

·         Постановка на учет и снятие с учета автомобилей компании

·         Бронирование авиа и ж/д билетов

·         Бронирование гостиниц

·         Поиск квартир для иностранных сотрудников

·         Составление и оформление  трудовых договоров

·         Подбор кадров

·         Ведение учета рабочего времени сотрудников

 

 

 

Май 2006г. – октябрь 2006

Проект с Фондом Евразия по Экотуризму, г. Астана

Должность: переводчик

 

 

28 Октября – 6 декабря 2005 г. – ОБСЕ/БДИПЧ

Миссия по наблюдению за президентскими выборами

Должность: переводчик

Обязанности:

  • Организация встреч  с представителями местной власти, штабами кандидатов в президенты, политическими партиями, представителями СМИ
·         Устный перевод во время встреч

·         Письменный перевод документации, напрямую связанной с предвыборной кампанией

 

Март 2004 г. – Октябрь 2005 г.

Проект АСМЕД  «Региональное развитие малого и среднего предпринимательства в Актюбинской области» 

(ТАСИС)

Должность: Секретарь-переводчик

Обязанности:

·         Обеспечение входящей и исходящей информации

·         Обработка поступающих звонков

·         Получение, регистрация и обработка поступающей почты

·         Помощь группе проекта в коммуникации, печатании и т.п.

·         Устные переводы на встречах, конференциях, семинарах

·         Обеспечение соответствующей связи между международными экспертами и местными партнерами, членами группы

·         Письменный перевод  документов, писем, отчетов

 

Январь 2004 г. – март 2004 г.

Репетиторский центр «Underground», г.Актобе

Должность: преподаватель

Обязанности:

·         Работа  с учениками в группах и индивидуально

·         Разработка учебного плана

·         Составление тестов, диктантов

·         Подготовка необходимого для уроков материала

 

Январь 2003 г. – сентябрь 2003 г.

Гостиница «Ак Жайык», г.Атырау

Должность: Секретарь-переводчик

Обязанности:

·         Перевод документов

·         Устный перевод на встречах с персоналом,, представителями различных компаний и т.д.

·         Работа с исходящей и входящей информацией

 

Октябрь 2002 г. – январь 2003 г.

Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова

Должность: преподаватель английского языка

Обязанности:

·         Работа со студентами старших курсов

·         Работа с отстающими студентами

·         Разработка учебного плана

·         Подготовка необходимого для уроков материала (наглядные пособия, карточки, подбор литературы)

 

 