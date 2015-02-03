Муртазина Эмилия
Сведения о себе
Дата рождения: 4.11.1980
Национальность: Татарка
Семейное положение: Не замужем
Образование
Высшее
Август – сентябрь 2002 г. – Учебный центр «Тореш», г. Актобе
Сертификат офис менеджера
Сентябрь 1998 – июнь 2002 г. – Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова
Факультет иностранных языков
Специальность: английский язык
Знание языков
Русский – отлично, английский – свободно, французский – базовый уровень, турецкий – базовый уровень
Опыт работы
2013 – по настоящее время – Переводчик - фрилансер
Июнь 2011 – Июнь 2012
Филиал компании «Боздемир Иншаат», г.Алматы
Должность: переводчик
Март 2011 – апрель 2011
ОБСЕ/БДИПЧ
Миссия по наблюдению за президентскими выборами, г.Актобе
Должность: переводчик
Март 2008 – декабрь 2010
Филиал ООО «Vector Foiltec в г.Астана»
Должность: ассистент, координатор проекта
Июль 2007 – январь 2008
Гостиница «Империя G», г. Астана
Должность: секретарь - переводчик
Октябрь 2006 – июнь 2007
ТОО “ЭTA”, г.Астана
Должность: менеджер отдела кадров
Обязанности:
· Продление рабочих разрешений на привлечение иностранной рабочей силы
· Оформление рабочих виз
· Регистрация иностранных сотрудников
· Оформление РНН иностранным сотрудникам
· Постановка на учет и снятие с учета автомобилей компании
· Бронирование авиа и ж/д билетов
· Бронирование гостиниц
· Поиск квартир для иностранных сотрудников
· Составление и оформление трудовых договоров
· Подбор кадров
· Ведение учета рабочего времени сотрудников
Май 2006г. – октябрь 2006
Проект с Фондом Евразия по Экотуризму, г. Астана
Должность: переводчик
28 Октября – 6 декабря 2005 г. – ОБСЕ/БДИПЧ
Миссия по наблюдению за президентскими выборами
Должность: переводчик
Обязанности:
- Организация встреч с представителями местной власти, штабами кандидатов в президенты, политическими партиями, представителями СМИ
· Письменный перевод документации, напрямую связанной с предвыборной кампанией
Март 2004 г. – Октябрь 2005 г.
Проект АСМЕД «Региональное развитие малого и среднего предпринимательства в Актюбинской области»
(ТАСИС)
Должность: Секретарь-переводчик
Обязанности:
· Обеспечение входящей и исходящей информации
· Обработка поступающих звонков
· Получение, регистрация и обработка поступающей почты
· Помощь группе проекта в коммуникации, печатании и т.п.
· Устные переводы на встречах, конференциях, семинарах
· Обеспечение соответствующей связи между международными экспертами и местными партнерами, членами группы
· Письменный перевод документов, писем, отчетов
Январь 2004 г. – март 2004 г.
Репетиторский центр «Underground», г.Актобе
Должность: преподаватель
Обязанности:
· Работа с учениками в группах и индивидуально
· Разработка учебного плана
· Составление тестов, диктантов
· Подготовка необходимого для уроков материала
Январь 2003 г. – сентябрь 2003 г.
Гостиница «Ак Жайык», г.Атырау
Должность: Секретарь-переводчик
Обязанности:
· Перевод документов
· Устный перевод на встречах с персоналом,, представителями различных компаний и т.д.
· Работа с исходящей и входящей информацией
Октябрь 2002 г. – январь 2003 г.
Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова
Должность: преподаватель английского языка
Обязанности:
· Работа со студентами старших курсов
· Работа с отстающими студентами
· Разработка учебного плана
· Подготовка необходимого для уроков материала (наглядные пособия, карточки, подбор литературы)