Муртазина Эмилия

Сведения о себе

Дата рождения: 4.11.1980

Национальность: Татарка

Семейное положение: Не замужем

Образование

Высшее

Август – сентябрь 2002 г. – Учебный центр «Тореш», г. Актобе

Сертификат офис менеджера

Сентябрь 1998 – июнь 2002 г. – Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова

Факультет иностранных языков

Специальность: английский язык

Знание языков

Русский – отлично, английский – свободно, французский – базовый уровень, турецкий – базовый уровень

Опыт работы

2013 – по настоящее время – Переводчик - фрилансер

Июнь 2011 – Июнь 2012

Филиал компании «Боздемир Иншаат», г.Алматы

Должность: переводчик

Март 2011 – апрель 2011

ОБСЕ/БДИПЧ

Миссия по наблюдению за президентскими выборами, г.Актобе

Должность: переводчик

Март 2008 – декабрь 2010

Филиал ООО «Vector Foiltec в г.Астана»

Должность: ассистент, координатор проекта

Июль 2007 – январь 2008

Гостиница «Империя G», г. Астана

Должность: секретарь - переводчик

Октябрь 2006 – июнь 2007

ТОО “ЭTA”, г.Астана

Должность: менеджер отдела кадров

Обязанности:

· Продление рабочих разрешений на привлечение иностранной рабочей силы

· Оформление рабочих виз

· Регистрация иностранных сотрудников

· Оформление РНН иностранным сотрудникам

· Постановка на учет и снятие с учета автомобилей компании

· Бронирование авиа и ж/д билетов

· Бронирование гостиниц

· Поиск квартир для иностранных сотрудников

· Составление и оформление трудовых договоров

· Подбор кадров

· Ведение учета рабочего времени сотрудников

Май 2006г. – октябрь 2006

Проект с Фондом Евразия по Экотуризму, г. Астана

Должность: переводчик

28 Октября – 6 декабря 2005 г. – ОБСЕ/БДИПЧ

Миссия по наблюдению за президентскими выборами

Должность: переводчик

Обязанности:

Организация встреч с представителями местной власти, штабами кандидатов в президенты, политическими партиями, представителями СМИ

· Устный перевод во время встреч

· Письменный перевод документации, напрямую связанной с предвыборной кампанией

Март 2004 г. – Октябрь 2005 г.

Проект АСМЕД «Региональное развитие малого и среднего предпринимательства в Актюбинской области»

(ТАСИС)

Должность: Секретарь-переводчик

Обязанности:

· Обеспечение входящей и исходящей информации

· Обработка поступающих звонков

· Получение, регистрация и обработка поступающей почты

· Помощь группе проекта в коммуникации, печатании и т.п.

· Устные переводы на встречах, конференциях, семинарах

· Обеспечение соответствующей связи между международными экспертами и местными партнерами, членами группы

· Письменный перевод документов, писем, отчетов

Январь 2004 г. – март 2004 г.

Репетиторский центр «Underground», г.Актобе

Должность: преподаватель

Обязанности:

· Работа с учениками в группах и индивидуально

· Разработка учебного плана

· Составление тестов, диктантов

· Подготовка необходимого для уроков материала

Январь 2003 г. – сентябрь 2003 г.

Гостиница «Ак Жайык», г.Атырау

Должность: Секретарь-переводчик

Обязанности:

· Перевод документов

· Устный перевод на встречах с персоналом,, представителями различных компаний и т.д.

· Работа с исходящей и входящей информацией

Октябрь 2002 г. – январь 2003 г.

Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова

Должность: преподаватель английского языка

Обязанности:

· Работа со студентами старших курсов

· Работа с отстающими студентами

· Разработка учебного плана

· Подготовка необходимого для уроков материала (наглядные пособия, карточки, подбор литературы)