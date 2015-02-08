Emopadonok

Дмитрий Emopadonok

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- Windows (XP, 7), MS Office, Internet, Lotus Notes и другие программы — опытный пользователь

- высокое владение ПК в целом

- опыт написания текстов (рерайт, копирайт, переводы с английского)

- опыт в написании обзоров на кино, игры

- умею быстро находить необходимую информацию

- высокая уникальность текстов

-интерес к работе

- ответственность

- саморазвитие

А также имею высшее образование.

Большое желание работать автором статей и обзоров.