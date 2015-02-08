Emopadonok

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- Windows (XP, 7), MS Office, Internet, Lotus Notes и другие программы — опытный пользователь
- высокое владение ПК в целом
- опыт написания текстов (рерайт, копирайт, переводы с английского)
- опыт в написании обзоров на кино, игры
- умею быстро находить необходимую информацию
- высокая уникальность текстов
-интерес к работе
- ответственность
- саморазвитие
А также имею высшее образование.
Большое желание работать автором статей и обзоров.
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