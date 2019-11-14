Здравствуйте!
Я занимаюсь графическим дизайном 2 года.
Имею диплом о среднем образовании с отличием по специальности "Дизайнер общего профиля".
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Разработаю для вас:
*баннеры
*вывески
*визитки
*логотипы
*буклеты
*флаеры
*принты для печати на продукции
*этикетки
*и любую другую продукцию, необходимую для рекламы/продаж
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Вы можете обратиться как с готовым эскизом, так и предоставить разработку продукта мне.
Выполнение работы осуществляется в максимально короткие сроки.
Доплата за срочность.
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Для связи:
- личные сообщения Вконтакте;
- 89229557588 (Viber, WhatsApp, IMessage, SMS).
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Работаю удаленно, принимаю заказы 24/7.
Работаю с другими городами.
Для жителей Кирова возможна личная встреча в любом удобном месте.
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