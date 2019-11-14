Графический дизайнер

Здравствуйте!

Я занимаюсь графическим дизайном 2 года.

Имею диплом о среднем образовании с отличием по специальности "Дизайнер общего профиля".

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Разработаю для вас:

*баннеры

*вывески

*визитки

*логотипы

*буклеты

*флаеры

*принты для печати на продукции

*этикетки

*и любую другую продукцию, необходимую для рекламы/продаж

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Вы можете обратиться как с готовым эскизом, так и предоставить разработку продукта мне.

Выполнение работы осуществляется в максимально короткие сроки.

Доплата за срочность.

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Для связи:

- личные сообщения Вконтакте;

- 89229557588 (Viber, WhatsApp, IMessage, SMS).

- [email protected]

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Работаю удаленно, принимаю заказы 24/7.

Работаю с другими городами.

Для жителей Кирова возможна личная встреча в любом удобном месте.