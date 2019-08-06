Благодарю за визит на мою страницу!

Давайте познакомимся, я - любительница собак и кошек. Имею неоконченное высшее образование по специальности "зоотехния", квалификация "кинология и фелинология". С удовольствием выполняю заказы, касающиеся воспитания и дрессировки собак, ухода за ними. Ссылки на свои работы предоставлю по требованию.

"Собачьи" темы - далеко не единственные, на которые я пишу. Домашние животные и все, что с ними связано - любимая тематика, но интересуюсь религией (христианство), психологией и современной литературой. В свободное от работы время занимаюсь фитнесом и растяжкой, поэтому данные темы становятся достаточно близкими для меня.

Обращаясь ко мне, вы получите:

- качественную работу, выполненную в срок;

- проработку материала;

- готовность к доработке текста.

Ах да, чуть не забыла! В копирайтинге немного больше года, работаю на бирже етекст.