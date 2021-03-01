Крауд-маркетинг, линкбилдинг: качество, цена, гарантия!

Здравствуйте. Я занимаюсь размещением ссылок с 2015 года, работаю в украинском, российском и зарубежном сегменте интернета. За это время собрана своя база форумов, которая постоянно увеличивается и проверяется на актуальность. Все форумы перед размещением поста проверяются на dofollow/nofollow/noidex/redirect, отсутствию форума в биржах и санкционных листах поисковиков. Все посты пишутся только в ручную и перед размещением проверяются сервисами правописания на ошибки, околоссылочный текст на каждый пост индивидуальный от 150 символов без пробелов, темы подбираются максимально соответсвующие тематике заказа. Если такой темы нет, то создается тема другим аккаунтом, с другого ip-адреса с нужным вопросом, а через пару часов дается ответ с ссылкой. Ссылки размещаются согласно тз заказчика анкорные/безанкорные, при возможностях форума размещается фотография с сайта заказчика по url. Отчет выполненной работы предоставляется в гугл таблице или другим удобным для заказчика способом. Гарантия на проставленные ссылки минимум месяц.

В день могу размещать 20-30 ссылок или больше, но все зависит от требований к постам (количество символов, добавление фотографии с сайта по урл, надо задавать наводящий вопрос с другого аккаунта или нет).

Время на работу в день уделяю минимум 8 часов.

Для связя с заказчиками использую скайп, вотсап, вайбер, телеграмм и почту.

Примеры работ могу отправить любым удобным для Вас способом.