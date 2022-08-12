Копирайтинг, рерайтинг на различные темы

Приветствую потенциальных заказчиков и тех, кто забрел сюда из праздного любопытства. Вероятно, вам нужен контент. Ну, а я зачастую готова пробовать себя в новых проектах. Предпочтение отдаю теме туризма, вопросов, связанных с выбором бытовой техники, каких-то детских моментов и тем. Но рассматриваю и другие предложения, поскольку способна разобраться и в иных вопросах. К примеру, доводилось писать про ремонт АКПП и винтовые сваи, как вариант :)

Итак, я готова создавать контент для ваших сайтов, чем и занимаюсь последние 6 лет (с 2012 года). Не буду

писать слащавых строк о профессионализме (ведь совершенству никогда предела

нет), посему постараюсь кратко и по существу. Что могу предложить на данный момент:

· копирайтинг;

· рерайтинг;

· поиск информации и подбор изображений;

· корректура текста;

· переводы англ-рус (кроме узкоспециализированныхтекстов);

· переводы укр-рус-укр;

· тексты для главных страниц;

· описания для интернет-магазинов и категорий товаров.

Рассматриваю и другие варианты, стараясь адекватно оценивать свои силы. Никогда не берусь за религиозные и

политические темы, редко - за авто-мото тематику. Предоставлю скриншоты с примерами работ при необходимости. Ценник может меняться в зависимости от определенных обстоятельств/объема работы/поставленных задач, поэтому предпочитаю обсудить его лично. Все хорошего дня :)