Привет всем по ту сторону экрана👋
Пилю видосы для соцсетей (TikTok, Instagram, Youtube и т.д.). Также пишу сценарии для роликов.
Угарный видос для TikTok? Да пожалуйста! Серьезный мотивационный ролик в Инсту? Получите и распишитесь! Познавательное видео для Youtube? Да не вопрос Нужна анимация (текст, заставка, эффекты)? Считайте, что уже сделано!
Мои рабочие лошадки для ПК:
- Adobe Premiere Pro
- Adobe After Effects
- Vegas Pro
Для смартфона:
- InShot
- CapCut
- Videoleap
- 3DLUT
- Stop Motion
и др.
Ну, а что насчет звука в Ваших шедеврах? Накину любую звуковую дорожку. Улучшу качество записанного Вами звука в видео. Сведу аудиодорожку в ролике (выровняю громкость аудиоканала на протяжении всего видео).
Индивидуальный подход к каждому. Делаю, как для себя!
- Natasha A - Сны68 просмотров
- Video for TikTok 9:1693 просмотра
- Пример Слайд-Шоу90 просмотров
- Bring Me The Horizon - Drown (Acoustic Cover)96 просмотров