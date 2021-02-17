Монтаж, обработка видео/audio, сведение, сценарий

﻿Привет всем по ту сторону экрана👋

Пилю видосы для соцсетей (TikTok, Instagram, Youtube и т.д.). Также пишу сценарии для роликов.

Угарный видос для TikTok? Да пожалуйста! Серьезный мотивационный ролик в Инсту? Получите и распишитесь! Познавательное видео для Youtube? Да не вопрос Нужна анимация (текст, заставка, эффекты)? Считайте, что уже сделано!

Мои рабочие лошадки для ПК:

- Adobe Premiere Pro

- Adobe After Effects

- Vegas Pro

Для смартфона:

- InShot

- CapCut

- Videoleap

- 3DLUT

- Stop Motion

и др.

Ну, а что насчет звука в Ваших шедеврах? Накину любую звуковую дорожку. Улучшу качество записанного Вами звука в видео. Сведу аудиодорожку в ролике (выровняю громкость аудиоканала на протяжении всего видео).

Индивидуальный подход к каждому. Делаю, как для себя!