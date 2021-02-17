Eugenemedved

Евгений Анкудинов Eugenemedved

 
33 годаРоссия/Челябинск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Монтаж, обработка видео/audio, сведение, сценарий

﻿Привет всем по ту сторону экрана👋

Пилю видосы для соцсетей (TikTok, Instagram, Youtube и т.д.). Также пишу сценарии для роликов.

Угарный видос для TikTok? Да пожалуйста! Серьезный мотивационный ролик в Инсту? Получите и распишитесь! Познавательное видео для Youtube? Да не вопрос Нужна анимация (текст, заставка, эффекты)? Считайте, что уже сделано!

Мои рабочие лошадки для ПК:

- Adobe Premiere Pro

- Adobe After Effects

- Vegas Pro

Для смартфона:

- InShot

- CapCut

- Videoleap

- 3DLUT

- Stop Motion

и др.

Ну, а что насчет звука в Ваших шедеврах? Накину любую звуковую дорожку. Улучшу качество записанного Вами звука в видео. Сведу аудиодорожку в ролике (выровняю громкость аудиоканала на протяжении всего видео).

Индивидуальный подход к каждому. Делаю, как для себя!

недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
12a
48 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Видеомонтаж
Очень понравилось видео,благодарю за быстрый и качественный ролик.
Задачи были поставлены четко. Оплата прошла в срок. Заказчика рекомендую👍🏻
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