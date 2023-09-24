Дизайнер/Копирайтер
Привет, дорогой друг!
Я опытный копирайтер, специализирующийся на:
Убедительных коммерческих предложениях;
Сопроводительных письмах;
Составлении резюме;
Написании бизнес-плана;
Нейминге и создании цепляющих слоганов.
Мое вдохновение и творческий подход помогут тебе привлечь новых клиентов и увеличить продажи!
Если вы в поиске идеального текста для своего бизнеса, то я готов вам в этом помочь. Мое мастерство в создании продающих текстов поможет тебе выделиться среди конкурентов и захватить внимание целевой аудитории.
Важный принцип - репутация дороже любых денег.
Свяжись со мной прямо сейчас, и мы начнем преображать твой бизнес вместе!
Портфолио
- Коммерческие предложениянет просмотров
- Скрипт продажнет просмотров