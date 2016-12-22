Продаю эмоции
Мечтаете наполнить любое мероприятие живыми эмоциями?
Желаете обращать на себя внимание и возвышаться над посредственностью?
Я пишу стихотворения на заказ.
Это будет исключительное, единичное, самобытное произведение для Вас, Ваших коллег, Ваших близких, Ваших родных.
Четверостишие - от 100 российских рублей. Оплата по факту написания.
Все, что от Вас потребуется - это информация в свободной форме, которую желаете обратить в стихотворение.
Примеры работ, благодарственные письма:
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