🔥 Разработка 3D моделей различной сложности! И не только геометрия, но полный цикл включающий в себя также развертку, запекание, текстурирование!
🎯 Внимание! В работе руководствуюсь принципами честности и пунктуальности.
Полюбил 3D работая еще на заводе инженером-конструктором. Поэтому к работе подхожу с большой ответственностью!
👉 Основные направления
Разработка 3D моделей как для gamedev, так и просто для дизайна! ✨ Разработка 3D моделей и 2D чертежей как конструктор!
Как проходит работа
- Сбор требований, уточнение задачи/проекта
- Оценка проекта
- Разработка тех.задания (если требуется)
- Моделирование
- Развертка
- Запекание
- Текстурирование
- Передача готовой работы вам
💬Где держим связь:
- Телефон +375447785043
- Email [email protected]
- WhatsApp +375447785043
- Telegram Женя Ничипор
李 А поговорить?
Предпочитаете общается голосом - не вопрос! По телефону, скайпу или просто в мессенджере, созвонимся и обсудим все вопросы и детали в режиме онлайн.
А вот несрочные вопросы лучше задавать письменно, опять же - экономим своё и чужое время, не отвлекая от действительно важных дел.
💣 Гарантия? Гарантия пожизненная!
Как говорил мой друг: "После внесения предоплаты, единственная причина по которой ты не можешь доделать заказ - ТЫ УМЕР!" Ну а если серьезно:
Всё что я делаю, делаю с душой и несу ответственность за каждый полигон. Но иногда случаются незамеченные ранее ошибки и недоработки.
Любые баги и ошибки устраняю бесплатно.
👉Портфолио
Мои работы вы можете увидеть тут: https://www.artstation.com/azartankist