Evgen_Azar

Евгений Ничипорчик Evgen_Azar

 
26 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
3D Artist/Конструктор

🔥 Разработка 3D моделей различной сложности! И не только геометрия, но полный цикл включающий в себя также развертку, запекание, текстурирование!

🎯 Внимание! В работе руководствуюсь принципами честности и пунктуальности.

Полюбил 3D работая еще на заводе инженером-конструктором. Поэтому к работе подхожу с большой ответственностью!

👉 Основные направления

 Разработка 3D моделей как для gamedev, так и просто для дизайна! ✨ Разработка 3D моделей и 2D чертежей как конструктор!

 Как проходит работа

  • Сбор требований, уточнение задачи/проекта
  • Оценка проекта
  • Разработка тех.задания (если требуется)
  • Моделирование
  • Развертка
  • Запекание
  • Текстурирование
  • Передача готовой работы вам
Время суток не играет роли! Могу заниматься проектом и выходить на связь в удобное для вас время!

💬Где держим связь:

  • Телефон +375447785043
  • Email [email protected]
  • WhatsApp +375447785043
  • Telegram Женя Ничипор

李 А поговорить?

Предпочитаете общается голосом - не вопрос! По телефону, скайпу или просто в мессенджере, созвонимся и обсудим все вопросы и детали в режиме онлайн.

А вот несрочные вопросы лучше задавать письменно, опять же - экономим своё и чужое время, не отвлекая от действительно важных дел.

💣 Гарантия? Гарантия пожизненная!

Как говорил мой друг: "После внесения предоплаты, единственная причина по которой ты не можешь доделать заказ - ТЫ УМЕР!" Ну а если серьезно:

Всё что я делаю, делаю с душой и несу ответственность за каждый полигон. Но иногда случаются незамеченные ранее ошибки и недоработки.

Любые баги и ошибки устраняю бесплатно.

👉Портфолио

Мои работы вы можете увидеть тут: https://www.artstation.com/azartankist

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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
qrat
Стас 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
2 года назад
Сделать визуализацию продукции
Евгений проявил невероятное терпение в процессе работы, мы все такие получили то, что было необходимо. В результате бюджет увеличили, т.к. правок было действительно много. Спасибо большое. Могу рекомендовать этого человека для выполнения визуализации продукции.
Хороший заказчик, проявил понимание и терпение.
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