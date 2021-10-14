3D Artist/Конструктор

🔥 Разработка 3D моделей различной сложности! И не только геометрия, но полный цикл включающий в себя также развертку, запекание, текстурирование!

🎯 Внимание! В работе руководствуюсь принципами честности и пунктуальности.

Полюбил 3D работая еще на заводе инженером-конструктором. Поэтому к работе подхожу с большой ответственностью!

👉 Основные направления

 Разработка 3D моделей как для gamedev, так и просто для дизайна! ✨ Разработка 3D моделей и 2D чертежей как конструктор!

 Как проходит работа

Сбор требований, уточнение задачи/проекта

Оценка проекта

Разработка тех.задания (если требуется)

Моделирование

Развертка

Запекание

Текстурирование

Передача готовой работы вам

Время суток не играет роли! Могу заниматься проектом и выходить на связь в удобное для вас время!

💬Где держим связь:

Телефон +375447785043

Email [email protected]

WhatsApp +375447785043

Telegram Женя Ничипор

李 А поговорить?

Предпочитаете общается голосом - не вопрос! По телефону, скайпу или просто в мессенджере, созвонимся и обсудим все вопросы и детали в режиме онлайн.

А вот несрочные вопросы лучше задавать письменно, опять же - экономим своё и чужое время, не отвлекая от действительно важных дел.

💣 Гарантия? Гарантия пожизненная!

Как говорил мой друг: "После внесения предоплаты, единственная причина по которой ты не можешь доделать заказ - ТЫ УМЕР!" Ну а если серьезно:

Всё что я делаю, делаю с душой и несу ответственность за каждый полигон. Но иногда случаются незамеченные ранее ошибки и недоработки.

Любые баги и ошибки устраняю бесплатно.

👉Портфолио

Мои работы вы можете увидеть тут: https://www.artstation.com/azartankist

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