EvgeniyBodrov

Евгений EvgeniyBodrov

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Обработка ваших фотографий, ретушь, дизайн, коллаж

Здравствуйте.

-Хотите красивые фотографии в ваши соц. сети?

-Хотите выделиться из общей массы, необычной фотографией?

-Вам нужна "шапка" в группу или для оформления встречи?

-Или же, просто старая фотография требует восстановления.

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Напишите мне прямо сейчас! К вам будет индивидуальный подход. Учтены ваши пожелания.

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Виды работ:

- кадрирование 

- свето- и цветокоррекция 

- устранение дефектов кожи (морщины, акне и т.д.) 

- коррекция фигуры 

- удаление красных глаз, отбеливание зубов 

- удаление лишних предметов в кадре 

- добавление эффектов

- так же, можно отредактировать сканы. документов и бумаг, 

- создание коллажей

и многое другое... Напишите мне, и мы обсудим ваши пожелания

Проверяю сообщения регулярно.