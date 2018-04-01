EvgeniyBodrov

Обработка ваших фотографий, ретушь, дизайн, коллаж

Здравствуйте.

-Хотите красивые фотографии в ваши соц. сети?

-Хотите выделиться из общей массы, необычной фотографией?

-Вам нужна "шапка" в группу или для оформления встречи?

-Или же, просто старая фотография требует восстановления.

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Напишите мне прямо сейчас! К вам будет индивидуальный подход. Учтены ваши пожелания.

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Виды работ:

- кадрирование

- свето- и цветокоррекция

- устранение дефектов кожи (морщины, акне и т.д.)

- коррекция фигуры

- удаление красных глаз, отбеливание зубов

- удаление лишних предметов в кадре

- добавление эффектов

- так же, можно отредактировать сканы. документов и бумаг,

- создание коллажей

и многое другое... Напишите мне, и мы обсудим ваши пожелания

Проверяю сообщения регулярно.