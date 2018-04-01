EvgeniyBodrov

Здравствуйте.
-Хотите красивые фотографии в ваши соц. сети?
-Хотите выделиться из общей массы, необычной фотографией?
-Вам нужна "шапка" в группу или для оформления встречи?
-Или же, просто старая фотография требует восстановления.
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Напишите мне прямо сейчас! К вам будет индивидуальный подход. Учтены ваши пожелания.
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Виды работ:
- кадрирование
- свето- и цветокоррекция
- устранение дефектов кожи (морщины, акне и т.д.)
- коррекция фигуры
- удаление красных глаз, отбеливание зубов
- удаление лишних предметов в кадре
- добавление эффектов
- так же, можно отредактировать сканы. документов и бумаг,
- создание коллажей
и многое другое... Напишите мне, и мы обсудим ваши пожелания
Проверяю сообщения регулярно.