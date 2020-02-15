Evgeniy_Savvin

Евгений Саввин Evgeniy_SavvinEvgeniy_Savvin
48 летРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Работаю с полной отдачей, довожу начатое дело до конца, организован. Пишу для людей информационные статьи
Саввин Евгений Артемович
Телефон: +79526075378
Город: Ростов на дону
Семейное положение: Женат
Специалист отдела маркетинга и рекламы
Разработка и продвижение рекламных кампаний по популяризации продвигаемой компанией продукции (профессиональная косметология и пластическая хирургия, стоматология, медицинский центр, лаборатория медицинских анализов): стимулирующие акции, продвижение через Интернет, наружная реклама. Ведение соответствующего документооборота. Контроль за исполнением рекламной деятельности в филиалах. Кол-во человек в подчинении - 3.
На данный момент не имею работы. Поэтому есть очень много свободного времени. На данный момент любимые занятия: копирайт, фриланс. Занимаюсь этим почти 24/7 около 2-ух лет.
Действие аккаунта приостановлено!