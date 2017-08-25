Комфортное сотрудничество + качественный логотип за приятную цену

Здравствуйте! Я делаю логотипы на заказ. Если вам нужен качественный логотип за приятную цену- буду рада помочь.

После обсуждения ТЗ приступаю к работе. Сначала разрабатываю несколько вариантов на листике, чтобы заказчик имел представление, что его ждет. Если же все устраивает - переношу в иллюстратор. Терпеливо отношусь к просьбам о доработке. (Рисую арты по фотографии в иллюстраторе, делаю баннеры и визитки)