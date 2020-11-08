Видеомонтаж любой сложности и длительности

Привет )

Последние годы работаю в видеостудии и вы можете увидеть примеры опубликованных свадебных проектов, которые понравились заказчикам. Всего было сделано больше 200 свадебных проектов за четыре года.

Предлагаю вам Монтаж видеороликов, мультикамерный монтаж, свадебное видео, travel video, youtube video... Что вашей душе угодно, вплоть до видео снятого с мобильника для семейного архива.

Работаю в программах: Canopus Edius, Premiere Pro, Davinci Resolve, After Effect, Cinema 4d.