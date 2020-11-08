Видеомонтаж любой сложности и длительности
Привет )
Последние годы работаю в видеостудии и вы можете увидеть примеры опубликованных свадебных проектов, которые понравились заказчикам. Всего было сделано больше 200 свадебных проектов за четыре года.
Предлагаю вам Монтаж видеороликов, мультикамерный монтаж, свадебное видео, travel video, youtube video... Что вашей душе угодно, вплоть до видео снятого с мобильника для семейного архива.
Работаю в программах: Canopus Edius, Premiere Pro, Davinci Resolve, After Effect, Cinema 4d.
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Портфолио
- Low Poly поезд к дому мчится..98 просмотров
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- Пример свадебного клипа62 просмотра
- Свадебное видео60 просмотров
- Свадебное видео55 просмотров
- Свадебный клип 2018 год.62 просмотра