Оказание услуг по видеомонтажу, бизнес - консультированию, консалитингу!

видеомонтаж

консалтинг

бизнес - консультирование

Уже более 10-ти лет работаю в сфере video production. Все началось с Московского телевидения, таких каналов как ТНТ, СТС, НТВ, MTV, а также «Первый канал». Еще будучи в Москве успешно работал с Малаховым выезжая на сьемки «Пусть говорят» и

«Сегодня вечером», а также в 2008 и 2012 годах работал на инаугурации президентов России Д. Медведева и В. Путина, в 2009 – на Евровидении в Москве. С 2013 года проживаю в Маями,что не мешает мне успешно руководить компанией FASHNGROUP по организации фото и видео съемок по всему миру.

Наша команда:

Востребованные специалисты премиум-класса: фотографы, видеографы, режиссеры, модели, визажисты

и другие представители индустрии.

Культура качества:

Подпись FASHNGROUP под проектом означает Высокий Стиль и Качество.

-Мы стираем географические пространства. Наши съемки проходят в любых городах мира.

-Мы работаем с ведущими глянцевыми журналами и модными брендами, снимаем звезд шоу-бизнеса. И они нам доверяют.