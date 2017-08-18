Буду делать круто из принципа а не из-за денег

Занялся фрилансом исключительно для того что бы выйти из определённых рамок связанных с работой в рекламных агенствах.

Я хочу делать крутой дизайн, только и всего. В работе самое важное удовольствие и я получаю его. Дизайн это целый мир, более того творческий мир и я готов применять свою фантазию и навыки, что бы улучшить их ,а если я помогу людям, действительно крутой работой, то буду только рад помочь. Такие дела...