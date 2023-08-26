Образование:
среднее-специальное: технолог-конструктор (обработка металла на станках и автоматических линиях)
высшее, специалист: инженер-механик (подъемно-транспортные машины и механизмы)
высшее, магистр: интероперабельность и безопасность на ЖД (решение проблемы разной ширины колеи в странах Европы)
Стаж работы:
На всех работах занимаемая должность инженер-конструктор:
1 год - услуги лазерной резки и гибки (чертежи на профили из листового металла от 0,5 до 20 мм)
3 года - изготовления нейтрального оборудования (мойки, стеллажи, столы, полки и т.д.)
1 год - изготовления противопожарных дверей и водоснабжения
0,5 года - изготовления медицинской мебели (столики, штативы, кровати, носилки и т.д.)
1 год - изготовление нейтрального оборудование и сушильного оборудования (сушильные ифракрасные шкафы для производства мясных слайсов и фруктовых чипсов)
Контакты:
+380990399912 (телеграмм, вайбер, ватсапп)