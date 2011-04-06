FRESHbanner

Здравствуйте. Требуется сделать электронную книгу в таком формате, чтобы она открывалась на компьютере без дополнительных программ. Всё необходимое: тексты и изображения предоставлю. Вам всего лишь нужно предоставленные мной материалы залить в эту книгу и обеспечить ...