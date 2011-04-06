FRESHbanner

Кирилл FRESHbanner

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Сайт с хорошим дизайном

    $250

    Нужно создать сайт со следующим функционалом: -Главная страница с крутым дизайном (на всех остальных страницах этот же, но упрощенный стиль); -FAQ -Блог -Сделать так, чтобы пользователи могли скачивать файл (эл. ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Электронная книга

    Здравствуйте. Требуется сделать электронную книгу в таком формате, чтобы она открывалась на компьютере без дополнительных программ. Всё необходимое: тексты и изображения предоставлю. Вам всего лишь нужно предоставленные мной материалы залить в эту книгу и обеспечить ...

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Общение на форуме форекс тематики

    $100

    Добрый день. Нужен человек для постинга в форум о форексе. Грамотность не важна. В заявке пишите цену, которую хотите получать за один пост (1 оплачиваемый пост - пост не менее 260 знаков). Пишите, все заявки ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад