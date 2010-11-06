FRMY

Эдуард Мотц FRMY

 
43 годаРоссия/Братск
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дайте мне работу - не пожалеете :)

Стараюсь создавать оригинальные работы глубокого содержания. Могу очень недорого выполнить проект. Терпеть не могу необязательность в людях.

Портфолио
Видеомонтаж
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга