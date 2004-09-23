Fanamaf

Олег Fanamaf

 
19 летРоссия/Омск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Копирайтер, контент-менеджер

Я - опытный копирайтер, специализирующийся на создании текстов для веб-сайтов, блогов, социальных сетей, рекламных кампаний и других цифровых платформ, имеющий более чем 5 лет опыта в создании уникальных и продающих текстов. Моя биография включает работу с множеством клиентов в разных отраслях, таких как финансы, технологии, здоровье, путешествия и другие.

- Написание уникальных текстов, оптимизированных под SEO;
- Создание продающих текстов для рекламных кампаний;
- Разработка контента для социальных сетей, включая посты, статьи и видео-скрипты;
- Проверка правописания, грамматики и стилистики текстов;
- Редактирование и корректировка текстов на русском и английском языках.

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50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей