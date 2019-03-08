Fearno9

Михаил Томилин Fearno9

 
30 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Быстро и качественно

Разработка сайтов любой сложности 

Создание интернет-магазина 

CEO-оптимизация 

SEO- продвижение 

Верстка 

Администрирование 

Аудио/видео монтаж 

Обработка фото 

Вот все мои навыки полученные многолетним опытом 

Быстрота и качество. 

Имею опыт работы по многим специализациям. 

Поручив мне заказ, вы можете быть спокойны за конечный результат. 

В работе всегда само обучаюсь и иногда открываю новое для себя для саморазвития. 

Всегда приветствую долгосрочное партнерство и удаленную работу.