Выпускница Московского художественно-промышленного института.

Не представляю своей жизни без Photoshop, Illustrator, InDesign и конечно планшета Wacom. Умею работать в Corel Draw, Flash, 3d Max и Quark.

Умею верстать разного объема издания (от визитки до каталога) и люблю красивую типографику (с длинными тире, тонкими шпациями и кавычками а не "секундами"). Понимаю законы композиции, цвет и свет, важность пропорций и перспективы.

В качестве хобби занимаюсь каллиграфией и леттерингом ширококонечным и остроконечным пером, кистью и маркерами.

Пишу маслом, акварелью, гуашью, темперой, рисую простыми и цветными карандашами, пастелью, углем и тушью.

Умею делать конгревы (в том числе 3d), тиснение, лак и блестки (глиттер).

Печатаю "вслепую", свободно говорю и пишу на английском.