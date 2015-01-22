Выпускница Московского художественно-промышленного института.
Не представляю своей жизни без Photoshop, Illustrator, InDesign и конечно планшета Wacom. Умею работать в Corel Draw, Flash, 3d Max и Quark.
Умею верстать разного объема издания (от визитки до каталога) и люблю красивую типографику (с длинными тире, тонкими шпациями и кавычками а не "секундами"). Понимаю законы композиции, цвет и свет, важность пропорций и перспективы.
В качестве хобби занимаюсь каллиграфией и леттерингом ширококонечным и остроконечным пером, кистью и маркерами.
Пишу маслом, акварелью, гуашью, темперой, рисую простыми и цветными карандашами, пастелью, углем и тушью.
Умею делать конгревы (в том числе 3d), тиснение, лак и блестки (глиттер).
Печатаю "вслепую", свободно говорю и пишу на английском.
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