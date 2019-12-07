Графический дизайнер. Полиграфия, презентации, landing page.
Привет. Меня зовут Аюр. Я графический и веб-дизайнер.
Могу помочь с дизайном:
– печатной продукции
– презентаций
– landing page
Работы можно посмотреть здесь: https://www.behance.net/ayurz
Пишите по вопросам сотрудничества.
Telegram: @feelgood_94
Скайп: arcedas
Почта: [email protected]
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