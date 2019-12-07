Графический дизайнер. Полиграфия, презентации, landing page.

Привет. Меня зовут Аюр. Я графический и веб-дизайнер.

Могу помочь с дизайном:

– печатной продукции

– презентаций

– landing page

Работы можно посмотреть здесь: https://www.behance.net/ayurz

Пишите по вопросам сотрудничества.

Telegram: @feelgood_94

Скайп: arcedas

Почта: [email protected]