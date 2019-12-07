FeelGoodx

Аюр Цырендоржиев FeelGoodx

 
29 летРоссия/Улан-Удэ
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Графический дизайнер. Полиграфия, презентации, landing page.

Привет. Меня зовут Аюр. Я графический и веб-дизайнер. 

Могу помочь с дизайном: 

– печатной продукции 

– презентаций 

– landing page 

Работы можно посмотреть здесь: https://www.behance.net/ayurz 

Пишите по вопросам сотрудничества.

Telegram: @feelgood_94

Скайп: arcedas

Почта: [email protected]

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